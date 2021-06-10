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Події

Хотів побачити новонародженого сина: в Тернополі призовник зірвався з 5 поверху військкомату

20:37 10 червня 2021
призовники

У Тернополі військова прокуратура і Госбюро розслідувань з'ясовують причини травмування 22-річного призовника Святослава Шмиглика, який впав з п'ятого поверху обласного військкомату. Так він намагався непомітно втекти додому, щоб побачити новонародженого сина.

У призовника діагностували перелом хребта і закриту черепно-мозкову травму, він знаходиться в реанімації, повідомляє Zaxid.net.

Інцидент у військкоматі стався близько першої години ночі у понеділок, 7 червня. Святослав зв'язав кілька простирадл, почав спускатися по них з п'ятого поверху, але не втримався і впав. Отримавши численні травми, він зумів пройти ще 50 метрів до зупинки громадського транспорту, де його і знайшли.

Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, пошкодження кісток обличчя та перелом хребта.

Цивільна дружина постраждалого Олена Кизима розповіла журналістам, що чоловік сам планував піти на контракт, а 20 тисяч гривень одноразової державної допомоги — передати родині. Служити він нібито хотів в 44-й Артилерійській бригаді, що дислокується в Тернополі.

Весняний призов на військову строкову службу в Україні проходить з 1 квітня по 30 червня.

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