Дивом ніхто не постраждав: вчена вкрала штам небезпечного вірусу і зберігала його вдома у в холодильнику

У Києві колишня завідуюча сектором Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів викрала з наукової установи флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної ньюкаслської хвороби птиці.

Будинки жінка зберігала його в холодильнику і планувала продати, повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто вона навмисне зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу — зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, що не повертала їх в сховище мікроорганізмів, а частина матеріалу привласнювала «, — йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше з'явилися «чорнові» висновки ВООЗ з приводу виникнення ковіда. Так, експерти схиляються до того, щоб назвати причиною поширення COVID-19 його передачу від тварини до людини, а не витік з лабораторії в китайському місті Ухань.

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