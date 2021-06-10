Через помилку лікаря довелося видаляти матку: в Києві судитимуть акушера-гінеколога

Київська міська прокуратура направила до Солом'янського суду обвинувальний акт на акушера-гінеколога приватної клініки, якого викрили в неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

У повідомленні прес-служби прокуратури йдеться, що жінка на 41-му тижні вагітності була госпіталізована в приватну клініку в серпні 2019 року.



В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення операції акушер-гінеколог застосував техніку «Кесарів розтин» та допустив дефект, який призвів до післяопераційним ускладненням і як наслідок — до видалення матки.

Дії лікаря кваліфіковані за ч. 1 ст. 140 КК України («Неналежне виконання своїх професійних обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу»).

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше акушер львівського пологового будинку отримав максимальний термін за смерть дитини.

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