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Події

Смерть на пасіці: під Рівним бджоли закусали на смерть чоловіка

8:23 11 червня 2021
бджоли

У селі Малий Шпаків Рівненської області від укусів бджіл помер 61-річний пасічник. Про це повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Інформація про надзвичайну подію в селі Малий Шпаків надійшла на лінію «103» близько трьох годин дня.

Медики, які прибули на місто події, виявили у дворі чоловіка без ознак життя. Його обличчя було синюшним.

За словами дружини пасічника, у чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл. Оскільки йому стало погано і він впав у дворі, коли повернувся з пасіки.

Жінка обливала чоловіка водою, підносила до обличчя нашатирний спирт, але він не дихав.

Після огляду медики констатували біологічну смерть 61-річного чоловіка. Уточнюється, що причиною його смерті стала саме атака рою бджіл.

«ФАКТИ» писали про те, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі вирішила допомогти привернути увагу до проблеми скорочення популяції бджіл на планеті. Актриса, яка була покрита живими бджолами, що повзали по її шкірі, зробила незвичайну фотосесію й знялася на відео для видання National Geographic.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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