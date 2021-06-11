«Трохи постраждав»: в Одесі небайдужі громадяни врятували дівчинку з ДЦП від чоловіка, який намагався затягнути її в парк

Невдовзі після того, як одеські правоохоронці затримали чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку, мешканці Одеси відбили у зловмисника дівчинку з ДЦП, яку той тягнув у сквер.

Про цей випадок повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на закритий телеграм-канал «Одеса как она есть».

Інтернет-користувачі розповіли, що інцидент стався напередодні, близько шостої години вечора на вулиці Ядова в районі Слобідки.

Там чоловік напав на дівчинку з дитячим церебральним паралічем, схопив її і потягнув у сквер ім. П.І. Старостіна. Свідки інциденту кинулися дівчинці на допомогу, попутно «пом'явши» чоловіка і передавши його в руки правоохоронців.

У мережу виклали фото затриманого, проте на сайті Одеської поліції ніякої інформації про цей інцидент немає.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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