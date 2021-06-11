Дитина в шоці: у Кривому Розі двоє чоловіків приставали серед білого дня до 12-річної дівчинки

У Кривому Розі, де нещодавно померла вагітна жінка, яку підпалив її неповнолітній коханець, двоє п'яних чоловіків серед білого дня приставали до 12-річній дівчинки.

Про цей випадок повідомляється в криворізькому пабліку «Зарічний». Автор посту пише, що двоє п'яних чоловіків у віці близько 40 років вийшли з пивом з магазину і почали вести «сексуальні» розмови з дівчинкою.

«Усі розмови зводилися до сексуальної теми. У дитини шок. Я звернулася у магазин з проханням подивитися відео з камери спостереження всередині магазину», — пише жінка, що представляється у соцмережах Любов'ю Вікторівною.

У коментарях до посту вона також розповіла, що молодша дочка стояла поряд з родинною пекарнею, чекала на старшу сестру, яка робила покупки: «Коли вона вийшла до малої, ті тварюки навіть не посоромилися і продовжили при ній розповідати дитині з якого х … її зняли і на який сісти, і які „чупа-чупси“ смоктати. На зауваження реагували матами. Діти прийшли додому нажахані. Довелося мені відразу йти у цей магазин та просити подивитися відео на цих виродків, але вони так і не показали. Самі ми шукали у сусідних дворах, але не знайшли».

Пізніше жінка повідомила, що адміністрація магазину надіслала їй фотографії, зроблені із записів камери відеоспостереження, і що «ті мужики знайшлися». Один з них зателефонував автору посту і сказав, що та його оббрехала і що він напише заяву у міліцію.

«Якщо не вибачиться перед дитиною, то заяву писатиму я», — додала жінка.

Нагадаємо, що днями в Одесі небайдужі люди затримали чоловіка, який тягнув дівчинку з ДЦП у парк, гарненько нам'вши йому боки та передавши поліції.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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