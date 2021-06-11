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Події

Врізався в електроопору: чоловік вижив у ДТП, але був убитий електричним струмом

13:01 11 червня 2021
електроопори

У селі Розгірче Стрийського району Львівської області від удару електричним струмом загинув чоловік.

Як пише ZAXID.NET, водій ВАЗу спочатку потрапив у ДТП — він не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і врізався в електроопору.

У результаті удару обірвався електричний провід, який був під напругою. Він впав на металеву огорожу біля стовпа. Після зіткнення водій вийшов з машини й руками взявся за металеву огорожу.

74-річний чоловік загинув на місці від ураження електричним струмом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в російських спецслужбах електричний струм застосовують до деяких затриманих, щоб домогтися потрібного зізнання.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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