Врізався в електроопору: чоловік вижив у ДТП, але був убитий електричним струмом
У селі Розгірче Стрийського району Львівської області від удару електричним струмом загинув чоловік.
Як пише ZAXID.NET, водій ВАЗу спочатку потрапив у ДТП — він не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і врізався в електроопору.
У результаті удару обірвався електричний провід, який був під напругою. Він впав на металеву огорожу біля стовпа. Після зіткнення водій вийшов з машини й руками взявся за металеву огорожу.
74-річний чоловік загинув на місці від ураження електричним струмом.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в російських спецслужбах електричний струм застосовують до деяких затриманих, щоб домогтися потрібного зізнання.
Фото: https://ua.depositphotos.com
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