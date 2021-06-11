«Пекельна» злива залишила без асфальту: в Ізюмі потоки води змили дорожнє покриття
Негода, що розгулялася в Україні, «відзначилася» і на Харківщині, зруйнувавши дорожнє покриття у місті Ізюм.
Про це повідомляє паблік «ХС Харків».
«Ось чим закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі», — підписали відео автори.
У ролику видно, як потужні потоки води перетворилися на «гірську річку» та ревом несуться вулицею, змиваючи все на своєму шляху.
В результаті негоди мешканці провулку Олександрівський в Ізюмі залишилися без асфальту, та й практично, без дороги в цілому.
Місцеве видання Status Quo передає, що у Харківській області вже кілька днів похмура погода з грозами, зливами та градом.
Кілька днів тому стихія накрила і сам Харків. У багатьох районах міста пройшла сильна злива, подекуди випав град. У соцмережах харків'яни викладали фото і відео затоплених вулиць, якими буквально «пливли» машини.
Фото: https://ua.depositphotos.com.351
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