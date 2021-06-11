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Події

Зламані обидві ноги: у Дніпровському районі Києва дівчина потрапила під трамвай і отримала страшні травми

13:50 11 червня 2021
на місці події

У п'ятницю, 11 червня, в Києві, де днями столичний чиновник потрапив у великий скандал через трамвай, сталася надзвичайна подія — під трамваєм опинилася дівчина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Нещасний випадок стався у Дніпровському районі Києва.

«На бульварі Ярослава Гашека дівчина впала під трамвай. Очевидці кажуть — посковзнулася», — сказано в повідомленні.

Для порятунку дівчини довелося викликати спеціальну техніку й піднімати трамвай, тому рух на даній ділянці було тимчасово призупинено.

Дівчина жива, але її ноги, за попередньою інформацією, зламані.

Постраждалу забрала «швидка». На місці працювала поліція.

Нагадаємо, у Миколаєві пасажир, який не встиг сісти в трамвай, кілька кварталів біг перед громадським транспортом, змушуючи водія зменшити швидкість.

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