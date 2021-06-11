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Події

Перед смертю катували: стали відомі деталі викрадення професора з Запоріжжя

14:17 11 червня 2021
Луай Файсал Муц

У Запоріжжі правоохоронці на прес-конференції розповіли подробиці вбивства професора Інженерної академії Луайя Файсала Муца. Про це повідомляє агентство RegionNews.

Стали відомі обставини зникнення професора. За словами співробітників університету, Луай Муц отримав дзвінок від поліцейського, котрому був необхідний перекладач для розслідування справи, і він попросив про сприяння. За професором приїхала машина, в яку він сів, і більше його не бачили.

За попередньою версією, дзвінок був від злочинців, які представилися поліцейськими. Але з'ясувалося, що звертався дійсно поліцейский, Луай Муц знав його особисто.

Встановлено, що викраденого катували — вимагали у нього гроші.

Всі підозрювані затримані, вони розповіли подробиці вбивства, де сховали тіло та знаряддя злочину. Організатор — житель Тунісу.

Раніше в Запоріжжі жінка випадково вбила чоловіка кухонним ножем.

Фото: RegionNews

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