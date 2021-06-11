У Києві підпалили ресторан, вогонь перекинувся на сусідні споруди

У Києві, де нещодавно молодик кинув «коктейль Молотова» у тролейбус з пасажирами, ранок п'ятниці, 11 червня, видався досить тривожним — на Софіївській Борщагівці загорівся ресторан.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. і уточнює, що пожежа почалася на вул. Пушкіна, 1.

Очевидці не виключають, що це був навмисний підпал, акцентувавши увагу на характері загоряння. З ресторану полум'я перекинулося на сусідні павільйони та інші об'єкти.

До місця пожежі прибули правоохоронці та рятувальники зі спецтехнікою. Інформації про постраждалих та матеріальний збиток не надходило.

Нагадаємо, що днями у Білгород-Дністровському Одеської області загорівся прогулянковий катер, що стояв на причалі. Під час інциденту постраждала одна особа, яку шпиталізували.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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