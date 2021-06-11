Порізав ножем груди та шию: в Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

У Дніпрі, де раніше була організоване смертельне полювання на педофіла, затримали 29-річного чоловіка — його підозрюють в тому, що він зарізав свого знайомого. Про це в Facebook повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У занедбаному дачному будинку житлового масиву Придніпровськ виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що причиною смерті стала сварка між двома знайомими, у ході якої один з чоловіків завдав іншому ножові поранення в груди та шию. Потерпілий загинув на місці.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили речі зі слідами крові.

Раніше повідомлялося, що в торгово-розважальному центрі Дніпра чоловік поранив ножем у живіт охоронця.

Фото: https://ua.depositphotos.com і Нацполіція

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