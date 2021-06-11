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Події

На Львівщині затримали священика, який торгував зброєю

15:34 11 червня 2021
зброя

На Львівщині, де від удару струмом загинув чоловік, виживший у ДТП, поліцейські затримали священнослужителя, який промишляв переробкою травматичної та газової зброї на бойову, а також її продажем.

Операцію проводили поліцейські Волинської області, які попередньо зробили контрольну закупівлю зброї під прикриттям.

За словами т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Михайла Сороки, під час обшуку у 47-річного священика поліцейські вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, технічні пристрої, засоби зв'язку, а також пістолети, боєприпаси, глушники тощо.

Відзначається, що за незаконне поводження зі зброєю затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі .

Раніше повідомлялося про трагедію у Львові, де з вікна гуртожитку випала 17-річна спортсменка Ірина Квас — багаторазова призерка чемпіонатів України, переможець чемпіонатів області з пауерліфтингу та жиму лежачи.

Фото ГУНП у Волинській області.

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