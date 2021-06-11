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Події

Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

15:49 11 червня 2021
Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

У Києві, 11 червня, водій Mercedes переїхав виводок каченят, які переходили дорогу. Ролик виклали в паблік dtp.kiev.ua з коментарем, що цій людині потрібна психологічна допомога.

Відео (18+) дійсно краще не дивитися людям зі слабкою психікою.

Очевидці такої нелюдської поведінки водія в коментарі 24 каналу сказали, що сигналили йому, щоб попередити про качок. Однак він навмисно наїхав на живих істот.

Відомо, що «Мерседес» був з номерами від «Лексуса».

А в травні в мережу виклали зворушливе відео з каченятами, що поспішають за качкою і переходять вулицю на столичному Виноградарі. Там все закінчилося благополучно.

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Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

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