Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

У Києві, 11 червня, водій Mercedes переїхав виводок каченят, які переходили дорогу. Ролик виклали в паблік dtp.kiev.ua з коментарем, що цій людині потрібна психологічна допомога.

Відео (18+) дійсно краще не дивитися людям зі слабкою психікою.

Очевидці такої нелюдської поведінки водія в коментарі 24 каналу сказали, що сигналили йому, щоб попередити про качок. Однак він навмисно наїхав на живих істот.

Відомо, що «Мерседес» був з номерами від «Лексуса».

А в травні в мережу виклали зворушливе відео з каченятами, що поспішають за качкою і переходять вулицю на столичному Виноградарі. Там все закінчилося благополучно.

1926

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter