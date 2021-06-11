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Події

Дивом ніхто не постраждав: у Києві з 6-го поверху багатоповерхівки обрушилася «теплиця» — прибудова балкону

15:52 11 червня 2021
На місці події

У п'ятницю, 11 липня, в Києві, де раніше вже звалилася частина балкона, стався обвал на балконі 9-поверхового будинку на вулиці Вербицького, про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

У Дарницькому районі столиці на 6-му поверсі обвалилася прибудова балкона. За словами сусідів, в квартирі, де стався обвал, живе дідусь. На прибудові балкона він вирощував зелену розсаду. В результаті саморобна клумба обвалилася.

Завдяки щасливому випадку в цей момент внизу ніхто не йшов, в результаті обійшлося без жертв і постраждалих.

На місце події прибули рятувальники, вони демонтували небезпечні конструкції та огородили місце події.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області обвалився міст через Західний Буг.

Фото і відео: Магнолія-ТВ

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