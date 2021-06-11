Обшуки у приміщенні «Нафтогазу»: податківці назвали причину

Державна фіскальна служба України проводить ряд обшуків у приміщеннях АТ НАК «Нафтогаз України», п'ять членів наглядової ради якого нещодавно повернулися на свої посади. Це відбувається в рамках розслідування справи про ухилення посадових осіб від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн, повідомляє ДФС у своєму Facebook.

«Починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК „Нафтогаз України“ не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ „Газпром“ (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ» , — йдеться в повідомленні.

Як стверджують в ГФС, отримані докази, що посадові особи НАК Нафтогаз України не подавали повного пакета документів, на підставі якого могло бути проведене митне очищення природного газу.

Остаточну суму завданих державі збитків встановить судово-економічна експертиза. Слідство триває.

Нагадаємо, в «Нафтогазі» розповіли про перспективи зниження ціни на газ.

Фото: ДФС

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