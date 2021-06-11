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Події

Розстріл сім'ї на Житомирщині: у будинку підозрюваного знайшли боргові розписки та бойовий арсенал

18:10 11 червня 2021
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Підозрюваного у вбивстві подружжя у селі Грубське, що на Житомирщині, заарештували без права виходу з-під варти під заставу.

Нагадаємо, ця трагедія сталася 8 червня в маленькому селі, в якому налічується близько сотні жителів. Невідомий на той момент чоловік підійшов до одного з будинків на околиці та кілька разів вистрілив через вікно спальні у подружжя, яке вже спало. Глава сім'ї 47-річний Сергій М. помер на місці, а за життя його 38-річної дружини Ірини коростишівські лікарі боролися майже добу. На жаль, жінку врятувати не вдалося. Вона померла, так і не прийшовши до тями. «У жінки були від пострілів настільки роздроблені кістки тазу, що експертам навіть не вдалося встановити, скільки куль у неї влучило», — розповідає заступник головного лікаря Коростишівської районної лікарні Олена Гайсюк.

У той час, коли невідомий стріляв у подружжя М., у сусідній кімнаті знаходилася їхня 12-річна дочка. Як розповідають родичі загиблих, дівчинка ще не спала. Спочатку вона навіть хотіла забігти в спальню до батьків, коли почула постріли, але злякалася та залишилася у себе в кімнаті. І це врятувало їй життя. До речі, саме дочка загиблого подружжя викликала поліцію та «швидку».

Експертам навіть не вдалося встановити, скільки куль влучило у жінку

Нічного стрільця незабаром затримали. Правда, він, спочатку запевняв, що нікого не вбивав. Що, мовляв, у нього навіть мотиву не було. Але мотив насправді був.

«Можливо, вбивця був завзятим мисливцем»

— Підозрюваний — 59-річний чоловік. Він киянин. У Коростишівському районі, в селищі Вишневе, має дачу, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції Житомирської області. — Нам вдалося встановити, що приїжджав він до дому потерпілих на мопеді, який залишив в лісопосадці. Також з собою мав рюкзак з великою кількістю боєприпасів.

Злочинець приїхав «на справу» на мопеді, який залишив в лісопосадці

Стріляв киянин через вікно. Стріляв не хаотично, а саме по ліжках, на яких спало подружжя. Чоловік помер миттєво, а ось його дружина була без свідомості, коли ми приїхали.

Поліція встановила, що у рюкзаку вбивці була велика кількість боєприпасів

Зробили обшук у будинку підозрюваного. Мабуть, він великий любитель зброї. Крім автомата АКСУ з оптичним прицілом, з якого, швидше за все, і було вбите подружжя, ми знайшли дві гранати і цілий арсенал патронів калібру 5,45 — 111 штук.

Автомат, знайдений у будинку підозрюваного

У Вишневому підозрюваний не жив постійно. Він туди приїжджав з Києва час від часу. Ми зараз уточнюємо, можливо, він був завзятим мисливцем.

— Що відомо про мотиви вбивства подружжя М.

— Спочатку була версія про те, що загиблі заборгували йому гроші. Ця версія підтвердилася. У будинку підозрюваного ми виявили боргову розписку від М. на суму майже 24 тисячі доларів. На допиті стрілок також сказав, що був знайомий з Сергієм, тому і зайняв йому таку велику суму. Нам відомо, що загиблий деякий час працював тут лісником. І якщо підозрюваний — мисливець, то, швидше за все, саме на цьому ґрунті вони й познайомилися.

«Несподівано Сергій пішов з роботи, продав пилораму та худобу. Я так зрозумів, що йому терміново на щось знадобилися гроші»

Про особу підозрюваного «ФАКТАМ» поки нічого невідомо. А ось про сім'ю М. нам розповіли їхні односельці.

— Сергій нормальним мужиком був. Працьовитий, не п'яниця. Ні з ким не конфліктував, — розповідає житель села Грубське Іван. — Але я думаю, що в його житті і в житті його родини щось сталося. Я б не назвав їх заможними. Але вони, особливо Сергій, — господарські. Раніше він працював лісником, у нього була своя пилорама, худобу тримав. А потім раптом пішов з роботи, продав пилораму й худобу. Я так зрозумів, що йому терміново гроші знадобилися на щось.

Сергій влаштувався далекобійником. Почав їздити за кордон. Начебто й зарплата хороша на такій роботі, і гроші мали залишитися після продажу пилорами та худоби. Але вони жили так, що не скажеш, що заможні. Старенька дерев'яна хата без ремонту. Всередині й меблів не було гарних. Я б навіть сказав, що жили біднувато. Його дружина Іра не працювала.

За словами сусідів, жила сім'я останнім часом бідно

Але тут зараз пішли чутки, що, крім того киянина, Сергій ще у когось гроші брав. Люди за ним ходили по п'ятах: коли борг повернеш? А він відповідав: «Я ось до Польщі на заробітки поїду, тоді з усіма розрахуюся». До речі, Сергія 8 червня вбили, а 9-го він мав отримати візу, щоб виїхати на заробітки за кордон. Адже тут, на батьківщині, у нього останнім часом проблеми були з роботою. Перед смертю цілий місяць вдома сидів і ніде не працював.

Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», крім того, що Сергій заборгував деяким односельчанам, він був винен і близько ста тисяч гривень банку. Куди чоловік подів гроші, невідомо.

У загиблого подружжя залишилося дві доньки. Старшій — 16 років. Вона вчиться у Житомирі. Молодшу, 12-річну, поки забрала до себе бабуся дівчинки.

Підозрюваний у вбивстві подружжя М. наразі дає свідчення. Якщо його провина буде доведена, то йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Дніпропетровській області чоловік з помсти задушив 8-річного сина своєї співмешканки і викинув тіло хлопчика у колодязь.

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