Зникнення офіцера Держприкордонслужби в Одесі: спливли нові подробиці

Перший заступник командира — начальник штабу загону морської Державної прикордонної служби Олексій Чертков, який зник по дорозі на службу, напередодні зайняв у товаришів по службі велику суму грошей. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

За даними видання, мова приблизно про 15 тисяч доларів (близько 400 тис. грн).

«Олексій просив позичити гроші у своїх товаришів по службі — прикордонників. Всім називав різні причини, але нічого екстраординарного. Давали, тому що у всіх бувають ситуації, коли потрібно перехопити», — сказало джерело видання.

Один з товаришів по службі Черткова розповів, що батьки та інші родичі офіцера живуть в Криму, але сам він вже багато років служить в Одесі.

Правоохоронці розглядають версію, що Черткова могли викрасти, так як офіцер мав доступ до інформації, яка може цікавити спецслужби РФ.

Нагадаємо, Чертков перестав відповідати на дзвінки, а потім його телефон відключився.

Фото: Думська

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