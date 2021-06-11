Реквізити та засоби доступу до банківських карт: у Кропивницькому та Кривому Розі call-центри передавали дані в РФ

Кіберспеціалісти СБУ, які раніше припинили діяльність потужної ботоферми, ліквідували мережу call-центрів в Кропивницькому та Кривому Розі, які на працювали на російські комерційні структури, в тому числі на компанію «Яндекс», котра пребуває під санкціями. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники встановили, що оператори call-центрів збирали персональні дані українців, реквізити платіжних карток і засоби доступу до банківських рахунків і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів. Причому call-центри не були зареєстровані в Україні та ухилялися від сплати податків і обов'язкових платежів до держбюджету.

Організатори залучали до роботи до 150 операторів — вони працювали в дві зміни.

Під час обшуків в офісах call-центрів правоохоронці вилучили:

120 персональних комп'ютерів із програмним забезпеченням російської компанії «Яндекс»;

4 сервера;

носії інформації;

документальні матеріали, свідчення та ліцензії, котрі видані фіскальними органами РФ.

Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі виявлені інтернет-агіатори, які працювали на спецслужби Росії.

Фото: СБУ

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter