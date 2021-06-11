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Події

В «ЛНР» застрелили 5 бойовиків на блокпосту: розвідка ВСУ повідомила подробиці

21:36 11 червня 2021
блок-пост «ЛНР»

У селищі Голубовське на непідконтрольній Україні частині Луганської області п'ятеро бойовиків так званої «ЛНР» загинули в п'яній перестрілці. Як повідомляє оперативно-тактична угруповання «Північ», «командування» російсько-окупаційних військ тепер намагається звинуватити у трагедії Збройні Сили України.

За даними розвідки, п'яні бойовики влаштували бійку, яка переросла в стрілянину, в результаті якої один з бойовиків застрелив чотирьох інших, після чого, «усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство».

«Командування „ЛНР“ намагається приховати низький рівень дисципліни та алкоголізм серед бойовиків», — йдеться в повідомленні українських військових.

Нагадаємо, напередодні в бойову обстановку на фронті вник президент Володимир Зеленський.

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