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Події

У Києві побили електросамокатника, який таранив людей на тротуарі

7:30 12 червня 2021
електросамокатник

Про побиття водія електросамокату, що таранив людей біля входу в один з київських магазинів, повідомив політик Борислав Береза. Раніше, нагадаємо, конфлікт з електросамокатниками трапився у журналіста Майкла Щура.

На виході з магазину в Березу влетів хлопець на електросамокаті.

«Удар був такий, що я мало не впав. Пакет з продуктами вилетів з рук», — написав політик у Facebook.

А самокатник не вгомонився і навіть намагався виставити винним самого Березу. Лише після того, як Борислав «пообіцяв ввести йому самокат ректально» хлопець матюкнувся і вирушив далі. І одразу ж знову врізався в чоловіка, що вийшов з того ж магазину.

«Мужик, трохи більший за мене, обернувся і мовчки шандарахнув його у вухо. З розвороту. Самокат залишився стояти. А ось його неадекватний водій приліг. Мабуть, це був той самий приклад миттєвої карми в дії», — констатує Борислав Береза у Facebook.

Більше про особливості використання легкого електротранспорту та чому закон вважає його користувачів пішоходами читайте в матеріалі «ФАКТІВ» «Електросамокати в Україні поки що «поза законом».

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