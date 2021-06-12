У Київській області затримали фанатку «Нічних вовків»: закликала до введення російських військ

Співробітники Служби безпеки України затримали антиукраїнську пропагандистку, яка закликала до введення російських військ на територію України.

Повідомляється, що мешканка Київської області адмініструвала в одній з популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала анексію Криму та російську агресію на сході України.



Жінка також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська й приєднати південний схід України до Росії. Використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції.



Крім того, жінка систематично поширювала публікації з пропагандистських російських інформаційних ресурсів й спільнот соціальних мереж, в яких засуджувалися дії українських військових на Донбасі та пропагувалася діяльність бойовиків «ДНР».



Як з'ясувалося, агітаторка відвідувала так звані «байкерські зльоти», які організовували члени байкерського клубу «Нічні вовки» під керівництвом Залдостанова.



За інформацією української спецслужби, найближчим часом зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії в інтернеті напередодні спільних військових навчань України і НАТО.



Отримані у ході досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України.



В ході проведення обшуків співробітники СБУ вилучили мобільні пристрої та комп'ютерну техніку, що містять докази її злочинної діяльності.

Раніше кіберспеціалісти СБУ заблокували розгалужену мережу проросійських агітаторів, які намагалися дестабілізувати ситуацію у різних регіонах України. А у Львові правоохоронці виявили хакера, який працював на російські спецслужби.

фото https://ssu.gov.ua/

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