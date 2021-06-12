Обстріли в зоні ООС: стало відомо ім’я загиблого українського військового

В зоні проведення Операції об’єднаних сил на Приазов'ї 11 червня загинув український боєць Володимир Бєлов із Закарпаття. Про це йдеться у повідомленні Facebook-спільноти «Волонтери Закарпаття».

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, в смузі відповідальності 128 бригади, в наслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, наш захисник Бєлов Володимир, 1984 р.н., мукачівець, отримав поранення несумісне з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», — повідомили у групі.

Як писали «ФАКТИ», днями в ООС загинула військова із Закарпаття. Нею виявилася лейтенант Карина Шемчук — військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади 1999 року народження.

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