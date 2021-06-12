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Події

У поїзді Рахів — Київ помер пасажир: що відомо про причини трагедії

14:23 12 червня 2021
поїзд

В «Укрзалізниці», сервісом якої постійно незадоволені українці, сталася трагедія. У поїзді № 358 Рахів — Київ помер пасажир. Про це йдеться на сайті відомства.

За попередньою інформацією, пасажир близько третьої години ночі впав з верхньої полиці. Після падіння чоловік сказав дружині, що з ним все добре.

Але під ранок чоловікові стало гірше. Поїзна бригада викликала швидку допомогу на найближчу станцію — Фастів.

Медики, які прибули на місце події, зафіксували смерть пасажира, але травм на його тілі не виявили.

У відомстві повідомили, що полиця, з якої впав пасажир, була обладнана ременями безпеки, якими він не скористався.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю український бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що якщо продати «Укрзалізницю» двом-трьом інвесторам, то відразу значно покращиться якість перевезень, будуть економічно справедливі тарифи й бюджет стане отримувати адекватні суми податків.

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