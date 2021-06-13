Масштабна рятувальна операція на Прикарпатті: дитина впала в Черемош

На Прикарпатті в селі Тюдів Косівського району сталося нещастя з хлопчиком, який приїхав на відпочинок. 12-річний підліток разом з друзями стояв на стрімкому березі, послизнувся на камінні і впав в річку Черемош. Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, сталося це увечері 12 червня.

В області була організована масштабна рятувальна операція. В першу чергу рятувальники на плотах обстежили русло річки вниз за течією, окрема група проводила пошуки на березі, куди потерпілого могло винести потоком. До пошуків було залучено поліцію і місцевих жителів.

Річка Черемош неглибока — рівень води в середньому становить близько метра і лише місцями доходить до двох метрів, але особливістю є швидка течія. Це вкрай ускладнювало нічні пошуки зниклої дитини.

На жаль, врятуватися хлопцеві не вдалося. Вранці тіло підлітка виявили біля берега приблизно за два кілометри від місця події. Поліція продовжує розслідування.

Фото MNSIFR / facebook

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