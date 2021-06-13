26.93 / 27.13 32.65 / 33.04
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Масштабна рятувальна операція на Прикарпатті: дитина впала в Черемош

9:02 13 червня 2021
Масштабна рятувальна операція на Прикарпатті: дитина впала в Черемош

На Прикарпатті в селі Тюдів Косівського району сталося нещастя з хлопчиком, який приїхав на відпочинок. 12-річний підліток разом з друзями стояв на стрімкому березі, послизнувся на камінні і впав в річку Черемош. Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, сталося це увечері 12 червня.

черемош

В області була організована масштабна рятувальна операція. В першу чергу рятувальники на плотах обстежили русло річки вниз за течією, окрема група проводила пошуки на березі, куди потерпілого могло винести потоком. До пошуків було залучено поліцію і місцевих жителів.

Річка Черемош неглибока — рівень води в середньому становить близько метра і лише місцями доходить до двох метрів, але особливістю є швидка течія. Це вкрай ускладнювало нічні пошуки зниклої дитини.

На жаль, врятуватися хлопцеві не вдалося. Вранці тіло підлітка виявили біля берега приблизно за два кілометри від місця події. Поліція продовжує розслідування.

Фото MNSIFR / facebook

371

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

Смачний, але твердий: в мережі показали грандіозний торт, яким Ані Лорак потішила дочку на 10-річчя

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.