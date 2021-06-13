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Події

На Херсонщині поліцейський розстріляв учасників АТО: двох людей поранено

11:59 13 червня 2021
Поліцейський

У Херсонській області, де одна з баз відпочинку відмовляється приймати деяких відпочивальників, 12 червня близько 11:00 поблизу села Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса — Мелітополь і Чаплинка — Нова Каховка ледь не сталася аварія, йдеться в повідомленні Facebook-спільноти Каховка.Інфо.

Так, водій автомобіля, що виїжджав з боку Цукур в сторону Коробків, не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію, і намагався втекти з місця події.

Порушника наздогнав водій, що дивом не постраждав, але замість вибачень по ньому з товаришем відкрили вогонь з травматичної зброї. Одного чоловіка поранили в ногу, а другого у живіт. За даними ЗМІ, стріляв Павло Заєць — старший інспектор з особливих доручень ГУНП Дніпропетровської області.

Обидва постраждалих — учасники АТО. Поліцейський, до речі, теж. В автомобілі постраждалих знаходилися у той момент троє дітей, які дуже перелякалися. Чоловіків доставили в лікарню, де одного з них прооперували.

На місце події прибули полицейські, оперуповноважені внутрішньої безпеки і слідчі ДБР, які прийняли заяви про злочин і провели необхідні слідчі дії.

Станом на момент публікації статті, офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

Як писали «ФАКТИ», близько місяця тому у Суворовському районі Одеси невідомі розстріляли авто з людьми та втекли.

Фото: Каховка. Інфо

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