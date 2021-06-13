Смерть в Києві: з озера Тельбін дістали тіло жінки

У Києві в неділю, 13 червня в оперативно-координаційний центр Головного управління ГСЧС України повідомили про тіло людини, яке знайшли на озері Тельбін у Дніпровському районі столиці.

На місце події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє Київ Оперативний.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на відстані 6 м від берега на поверхні води знаходиться тіло жіночої статі.

Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали тіло 40-річної жінки, яка виявилася мешканкою столиці.

Причини і обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронні органи.

Раніше на Волині потонув 8-річний хлопчик, який намагався дістати шапку, що впала в озеро, але не втримав рівноваги і впав у водойму. Коли інші діти, які були поруч, повідомили про інцидент дорослим, було вже занадто пізно.

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