Було велике кохання: в Стамбулі загадково розбилася на смерть українська модель

У Туреччині, де нещодавно загинула українська альпіністка, в Стамбулі ввечері 11 червня випала з балкона п'ятого поверху будинку в житловому комплексі 33-річна уродженка Сум Анжеліка Сраб'янц, яка представлялася моделлю, пише Страна.

Дівчина померла в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню від важких травм, отриманих після падіння. Перед загибеллю Сраб'янц посварилася з бойфрендом, турецьким дресирувальником собак впливових людей Бурак Ерджаном, з яким вони разом жили.

Відомо, що в той вечір пара вечеряла в ресторані, випивала. У таксі по дорозі додому вони почали сваритися через ревнощі, Сраб'янц вдарила хлопця кулаком в обличчя і розсікла йому брову. Потім, як видно з записів камери відеоспостереження, вона боса пішла за Ерджаном в ліфт.

«Ерджан стверджує, що зайшовши в квартиру, суперечка продовжилася, він пішов у ванну, а дівчина вибігла на балкон і повисла на перилах. І, що він намагався її врятувати, схопив за руку, але вона вислизнула, впала вниз і розбилася. На відео, яке він записав, видно тільки руки дівчини і чутно, як вона кричить ім'я хлопця: „Бурак, Бурак“, він відповідає „Іди сюди“, потім вона кричить „Будь ласка!“. Це було її останнє слово. На відео видно момент падіння. Питання в тому, чому Ерджан записував відео замість того, щоб витягати дівчину. У їхній квартирі виявили наркотики. Ерджан запевняє, що його дівчина і раніше намагалася накласти на себе руки, намагалася різати вени. Сам він затриманий за підозрою в умисному вбивстві (статтю можуть перекваліфікувати)», — розповіло джерело в правоохоронних органах Стамбула.

Сраб'янц в Туреччині працювала моделлю і багато подорожувала — в травні відпочивала в одному з найдорожчих готелів Бодрума Lujo, а рік тому модель їздила на Балі і в Париж.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Туреччині загинули студенти Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ Анастасія Пришко та Олександр Попов. А минулого року українську модель Дарину Кирилюк жорстоко побили охоронці в Туреччині.

Фото із соціальних мереж

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