На Волині 13-річна дівчинка народила дитину від 63-річного вітчима-ґвалтівника

На Волині засудили 63-річного чоловіка, який згвалтував 13-річну падчерку. Жахливо, але дівчинка завагітніла від гвалтівника і навіть народила дитину.

Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 152 КК України («Розбещення неповнолітньої») і позбавили його волі на 11 років. На такому покаранні наполягали прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури, повідомляє прес-служба наглядового відомства.

«Інформація про волинянин згідно з вироком суду буде включена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього», — сказано в повідомленні.

Закон, який вводить Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх, і підсилює відповідальність за подібні злочини, Рада схвалила 19 грудня 2020 року. До реєстру вносяться відомості про прізвища, імена, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, а особи, внесені до реєстру, зобов'язані повідомляти поліції про зміну місця проживання і роботи. Крім того, тепер за згвалтування неповнолітньої каратимуть 10−15 річним позбавлення волі.

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