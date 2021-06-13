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Події

Відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа: на атракціоні під Миколаєвом травмувалися четверо людей

18:56 13 червня 2021
атракціон

У Вознесенську Миколаївської області святкування дня міста сталося НП на атракціоні — там раптово відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа. За даними відділу комунікації поліції Миколаївської області, троє молодих громадян (21, 28 і 29 років) отримали травми, а 33-річний чоловік порізав руку, коли розбив скло кабіни каси, намагаючись зупинити атракціон.

Життю та здоров'ю потерпілих зараз нічого не загрожує.

У поліції спілкуються з власниками атракціону і постраждалими, перевіряють документацію, опитують свідків, встановлюють місцезнаходження оператора і касира, з'ясовуючи всі обставини події.

Нагадаємо, 8 травня моторошний нещасний випадок на атракціоні «Голка» стався в краматорському парку «Ювілейний» — опустившись з висоти, гондола врізалася в металеві сходи, травмувавши людей.

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