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Залишок життя проведе у в'язниці: 82-річна пенсіонерка зарубала свого чоловіка сокирою

20:56 13 червня 2021
Залишок життя проведе у в&#39;язниці: 82-річна пенсіонерка зарубала свого чоловіка сокирою

У Запоріжжі в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Авраменко виявили тіло 79-річного пенсіонера, який загинув від удару сокири. Про це повідомляє прес-служба Управління Національної поліції в Запорізькій області.

З'ясувалося, що загиблий вживав алкоголь разом зі своєю 82-річною дружиною.

Подружжя посварилось, і в якийсь момент п'яна жінка схопила сокиру і вдарила чоловіка ній по голові. Удари виявилися смертельними.

Відкрито кримінальне провадження. За вбивство жінці загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Раніше на Буковині чоловік зарубав сокирою сусідку, а за тиждень його самого знайшли повішеним у лісі.

Фото з Pixabay

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