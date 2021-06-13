У Харкові підліток випав з кабіни канатної дороги і потрапив під авто

У Харкові неповнолітній хлопець впав з канатної дороги. Інцидент стався ввечері 13 червня, повідомили в поліції. Дзвінок на «гарячу лінію» 102 про людину, що лежить на проїжджій частині по вулиці Новгородській, надійшов близько 18:15.

Потерпілим виявився 17-річний хлопець, якого негайно госпіталізували з численними травмами. Зараз він знаходиться в лікарні.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру обліку заяв та повідомлень і з'ясовують обставини падіння.

У той же час директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів місцевому виданню 057.ua, що після падіння хлопця збила машина, а саме падіння нібито було спробою суїциду.

«У нього відкрита черепно-мозкова травма, перелом плеча, перелом стегна. Хлопець був у стані алкогольного сп'яніння», — додав Забашта.

Момент падіння, ймовірно, потрапив на відео. На кадрах видно, як з кабінки під дощем хтось або щось випадає на проїжджу частину, а потім по ньому проїжджає автомобіль.

Раніше в Італії з троса підйомника зірвалася кабіна, загинули дев'ятеро людей.

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