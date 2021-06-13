У Полтаві під час грози на літній майданчик впало дерево

Після обіду в неділю, 13 червня, на Полтаву обрушилася сильна злива з грозою і шквальним вітром. Негоди не витримало одне з найстаріших дерев на вулиці Соборності в центрі міста — зломлене біля кореня, воно впало прямо на літній майданчик кафе «Танін торт».

В цей час за столиком сиділи п'ятеро осіб, в тому числі двоє дітей (швидше за все, сім'я). Камера відеореєстрації зафіксувала, як відвідувачі один за іншим ховаються від шквалу в приміщенні.

І ледь чоловік, що йшов останнім, сховався у кафе, як дерево привалило саме те місце, де вони до цього перебували.

«Уцілілим відвідувачам впору святкувати другий день народження», «Люди народилися в сорочках», — відреагували на подію користувачі соцмереж.

Завдяки щасливому випадку в цей час ніхто не проходив по зазвичай жвавому тротуару, інакше дерево, що росте біля дороги, мало «всі шанси» привалити собою, а то, не дай Бог, і вбити когось.

До речі, адміністрація кафе вже зверталася до комунальників з приводу аварійності зростаючих навпроти дерев. Але до сих пір її заява не була розглянута.

Фото — сайт 0352.ua

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