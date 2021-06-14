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Події

Автомобіль розірвало навпіл: в Одесі сталася смертельна ДТП біля залізничного вокзалу

11:17 14 червня 2021
ДТП в Одесі

В Одесі, де нещодавно в один день два трамваї зійшли з рейок, сталася смертельна ДТП — автомобіль BMW врізався в електроопору.

Як повідомляє видання «Пушкінська», удар був настільки сильним, що машину розірвало навпіл. Одна частина авто залишилася на проїжджій частині, друга — врізалася у паркан залізниці на тротуарі.

ДТП сталася рано вранці у понеділок, 14 червня, на вулиці Середньофонтанській. Водій і його пасажир загинули. Одного із загиблих упізнали відразу, а дані другого все ще встановлюються.

Відео з місця смертельної події публікує «Думська» .

Раніше смертельна ДТП сталася у Херсонській області на дорозі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, де вантажівка зіткнулася з позашляховиком. У ДТП загинули чоловік з дружиною та їхня 6-річна дочка, у важкому стані перебуває дівчина 2004 року народження. Загиблий водій — Едуард Жмутський, який був заступником керівника однієї з обласних організацій ВО «Свобода». З ним в машині їхала сім'я — дружина та дві доньки.

Фото з сайту «Пушкінській».

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