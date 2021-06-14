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Події

Аварія атракціону під Миколаєвом: з'явилося відео інциденту, в якому постраждали люди

11:42 14 червня 2021
атракціон

У мережу виклали відео з Вознесенська (Миколаївська область), де під час аварії на атракціоні постраждали люди.

Кадри, викладені у мережу виданням «НикВести», зняв хтось з людей, якы на момент аварії знаходилися як раз на атракціоні.

Нагадаємо, що після збою автоматики почали відкриватися кріплення безпеки, піднялася огорожа, по якій став битися «маятник» з людьми. Тоді постраждали кілька людей, одного чоловіка забрала «швидка».

За даними мас-медіа, після поламки обладнання оператор зник у невідомому напрямку, а людиі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився у кріслах атракціону.

Нагадаємо, що нещодавно у Краматорську сталася надзвичайна подія у парку «Ювілейний», де на атракціоні «Голка» гондола з людьми піднялася високо в небо, а потім врізалася у сходинки на землі.

Фото ГУНП у Миколаївській області.

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