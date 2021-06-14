Хотів заощадити пару хвилин і вбив людину: у Києві сталася смертельна ДТП

У Києві, де днями автомобіль KIA влетів у автобус з пасажирами, на бульварі Тараса Шевченка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла BMW і автомобіля служби таксі.

Відео НП в мережу виклав ресурс dtp.kiev.ua.

«Водій Hyundai намагався заощадити пару хвилин і повернув через суцільні смуги ліворуч. Пілот мотоцикла BMW помер у швидкій», — йдеться у в повідомленні.

На кадрах видно, що водій автомобіля деякий час здає назад, аби зробити лівий поворот. Мотоцикліст, який рухався від центру в бік цирку, загальмувати не встиг…

Як відомо, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, тягне за собою кримінальну відповідальність (частина 2 статті 286) ККУ. Вона передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

На місці ДТП працювали правоохоронці, слідчо-оперативна група та медики. Йде опитування свідків трагічної ДТП.

Раніше повідомлялося про загибель у ДТП 24-річного патрульного Борисполя — водій автомобіля, в якому пасажиром їхав рядовий поліції Владислав Кире, не впорався з керуванням.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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