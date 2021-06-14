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Події

Пішли вночі на риболовлю і пропали: в Тернопільській області знайшли мертвими двох підлітків

14:02 14 червня 2021
рибалка вночі

У Тернопільській області на рибалці потонули двоє 16-річних хлопців, яких шукали з 11 червня. Про це ТСН повідомив прес-секретар Національної поліції Тернопільській області Сергій Крета.

За його інформацією, хлопці з села Устечко Чортківського району пішли на риболовлю вночі. О 3:00 11 червня вони перестали відповідати на телефонні дзвінки. До пошуків підключилися рятувальники, поліція і місцеві жителі.

13 червня було знайдено тіло 16-річного Ігоря, а 14 червня — його друга Петра.

загиблі підлітки

«За даним фактом порушено провадження. Поліція встановлює причини трагедії», — повідомив Сергій Крета.

Раніше дві трагедії з дітьми на воді сталися на Волині .

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