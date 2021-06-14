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Події

Помер на місці аварії: у Львові на смерть збили чоловіка на пішохідному переході

14:15 14 червня 2021
ДТП на переході

У Львові, де нещодавно дівчина під «речовинами» спровокувала ДТП, прямо на пішохідному переході збили чоловіка — від отриманих травм він помер на місці події.

Як повідомляють у ГУНП у Львівській області, ДТП сталася напередодні на вулиці Городоцькій, де 20-річний житель Вінницької області, перебуваючи за кермом автомобіля «Мерседес», наїхав на 38-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину у межах пішохідного переходу.

У поліції додали, що водія затримали, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція статті — до восьми років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Раніше недалеко від Львову, на трасі Київ — Чоп, в ДТП загинули 54-річний водій і його 33-річний син. За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Удар був настільки сильним, що машина перетворилася на брухт.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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