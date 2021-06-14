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Діти кликали на допомогу, але дорослі їм не повірили: на пляжі в Запоріжжі потонув підліток

14:32 14 червня 2021
Діти кликали на допомогу, але дорослі їм не повірили: на пляжі в Запоріжжі потонув підліток

У Запоріжжі в неділю, 13 червня на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток. Все сталося при величезному скупченні людей, повідомляє місцеве видання Перший Зaпoрізький з посиланням на правоохоронні органи і ГСЧС.

Відомо, що НП сталася близько 15:30. Неповнолітній потонув після стрибка в воду з причалу.

У соціальних мережах повідомили, що дорослі відпочивальники не відразу відреагували на крики дітей, з якими пірнав загиблий, думаючи, що це розіграш.

Медики, які все ж прибули на місце події, проводили реанімаційні дії протягом 50 хвилин, але врятувати дитину не вдалося.

«Легковажність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися прийти на допомогу дитині перекреслили його шанси на Життя. В черговий раз переконуємося, що навіть помінявши всі автомобілі на нові сучасні і зробивши всі дороги, ми не встигнемо врятувати дитину … якщо оточуючі, як і раніше, будуть байдужі. Байдужі один до одного, чужих дітей, можливості навчитися елементарним навикам порятунку життя. Є над чим замислитися», — написав у Facebook керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко.

Раніше трагедії з дітьми на воді сталися на Волині і в Тернопільській області.

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