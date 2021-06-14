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Події

Надсилав фото статевих органів та змушував зніматися у порно: у Рівненській області негідник розбещував малолітніх дівчаток

15:24 14 червня 2021
затримання

Співробітники поліції під час проведення операції під умовною назвою «Павутина» затримали 35-річного жителя Рівненської області, який через соцмережі розбещував неповнолітніх дівчаток. Про це повідомили в поліції Волинської області.

Поліціянти встановили, що чоловік у соціальних мережах підшукував неповнолітніх дівчаток з Волинської та Рівненської областей та спілкувався з ними через месенджери.

Під час листування він шантажував неповнолітніх, вимагав створення порнографічних фото та відео з їх участю. Крім того, дорослий чоловік надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з мережі.

Співробітники кіберполіції під час обшуків за місцем проживання та місцем роботи фігуранта виявили в його мобільному телефоні листування з 10 неповнолітніми дівчатками.

Чоловікові повідомлено про підозру за статтею «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

Нагадаємо, днями Миколаївський районний суд Одеської області виніс вирок багатодітному батьку, який розбещував власних маленьких доньок.

фото https://vl.npu.gov.ua/

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