Не хотіла платити і поскаржилася на «згвалтування»: у Києві дівчина та троє хлопців викрали таксиста

У Києві, де раніше молоді люди викрали маршрутку, скориставшись відсутністю водія, троє хлопців та дівчина викрали таксиста.

Як повідомляють у поліції Києва, зловмисники затягли водія у квартиру в будинку на проспекті Валерія Лобановського, побили і зажадали від нього 25 тисяч доларів. Таким чином його вирішили покарати за нібито зґвалтування дівчини. Про викрадення водія у поліцію повідомив його друг.

«Поліцейські з'ясували, що напередодні таксист підвозив пасажирів за адресами, проте виявилося, що у однієї пасажирки немає грошей. В результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито згвалтували», — відзначили в поліції.

Приятелі дівчини вирішили покарати таксиста і подзвонили йому, запропонувавши зустрітися під приводом повернення забутих речей. Коли водій під'їхав, його захопили.

Правоохоронцям потрапити у квартиру, де перебували таксист та його викрадачі, допоміг спецназ. 21-річного хлопця з забоями та переломами шпиталізували, а хлопців і дівчину затримали.

Затримані — мешканка Київської області, 2000 року народження, і жителі столиці, 2000, 2001 і 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, санкція статті — до п'яти років позбавлення волі. Затриманим уже повідомили про підозру.

Раніше у столиці поліцейські затримали зловмисників, які захопили жінку та вимагали від неї щомісячну «данину».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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