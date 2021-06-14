26.90 / 27.09 32.53 / 32.89
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП автобуса з українцями в Румунії: є загиблі та постраждалі

16:20 14 червня 2021
ДТП в Румунії

Після смертельної ДТП з українцями у Польщі, де загинула 9-річна дитина, трагедія зі співвітчизниками сталася на румунсько-угорському кордоні.

Як повідомляє «Мукачево.нет» на КПП Чанадпалота-Нодьлок мікроавтобус на чеській реєстрації, який прямував з українськими пасажирами до Угорщини, врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону у черзі на румунському боці.

Повідомляється, що одна людина загинула, а 16 отримали поранення. За даними румунської поліції, троє постраждалих — у дуже важкому стані. Рух на кордоні було перекрито.

Як повідомляють екстренні служби Румунії, смертельна ДТП сталася о 03:40 за місцевим часом. За їхніми даними ще одна людина померла від зупинки серця.

Нагадаємо, що нещодавно у Туреччині у ДТП потрапила автівка з українськими студентами. Анастасія Пришко та Олександр Попов з Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУа загинули, а їхні товарищи потрапили до лікарні.

Фото — скріншот

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Вікторія Сміюха

Як привести себе в форму до літа: топ-3 ефективні поради від Вікторії з «НеАнгелів»

пенсіонер

Одній з груп пенсіонерів можуть підвищити виплати найближчим часом: комітет Ради ухвалив важливе рішення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.