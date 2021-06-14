Смертельна ДТП автобуса з українцями в Румунії: є загиблі та постраждалі

Після смертельної ДТП з українцями у Польщі, де загинула 9-річна дитина, трагедія зі співвітчизниками сталася на румунсько-угорському кордоні.

Як повідомляє «Мукачево.нет» на КПП Чанадпалота-Нодьлок мікроавтобус на чеській реєстрації, який прямував з українськими пасажирами до Угорщини, врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону у черзі на румунському боці.

Повідомляється, що одна людина загинула, а 16 отримали поранення. За даними румунської поліції, троє постраждалих — у дуже важкому стані. Рух на кордоні було перекрито.

Як повідомляють екстренні служби Румунії, смертельна ДТП сталася о 03:40 за місцевим часом. За їхніми даними ще одна людина померла від зупинки серця.

Нагадаємо, що нещодавно у Туреччині у ДТП потрапила автівка з українськими студентами. Анастасія Пришко та Олександр Попов з Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУа загинули, а їхні товарищи потрапили до лікарні.

Фото — скріншот

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