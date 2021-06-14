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Події

ДТП з українцями у Польщі: померла восьма жертва

16:45 14 червня 2021
ДТП у Польщі

Кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у ніч на 6 березня 2021 року поблизу міста Кашице, збільшилася.

Нагадаємо, що під час ДТП, в яку потрапив рейсовий автобус Познань — Херсон, загинули шестеро українців, ще 15 потрапили до лікарні. За даними «Укрінформу», наразі відомо про смерть вже вісьмох українців, які їхали у тому автобусі.

«Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма людина, яка потрапила в ту аварію. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи має ця смерть зв'язок з ДТП», — повідомила журналістам прес-секретарка Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська.

З власних джерел інформагенції стало відомо, що йдеться про чоловіка у віці близько 60 років з Херсонської області. Стверджується, що він отримав у ДТП важкі травми і протягом трьох тижнів лікувався у лікарні Перемишлю. Наприкінці березня, коли його стан покращився, пацієнта перевезли спецтранспортом для подальшого лікування в Україну.

Нагадаємо, що в ніч на 14 липня мікроавтобус з українцями потрапив у смертельну ДТП на румунсько-угорському кордоні — транспортний засіб з пасажирами врізався в колону вантажівок.

Фото РАР.

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