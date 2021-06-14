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Події

На Донбасі двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

22:30 14 червня 2021
міна

У понеділок, 14 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі підірвалися двоє українських військовослужбовців. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованню «Схід».

Обох бійців відправили до шпиталю. У одного з них поранення легке. Стан другого середньої тяжкості.

Нагадаємо, в штабі ООС повідомили, що піротехніки розмінували близько 2 гектарів території в Донецькій та Луганській областях, яка входить до зони ООС.

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