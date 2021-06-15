У Харкові сусід по хостелу згвалтував неповнолітню

Невдовзі після того, як на Волині засудили 63-річного чоловіка, від якого дитину народила 13-річна пасербиця, харківські правоохоронці затримали мешканця хостелу, який згвалтував 17-річну сусідку.

Як повідомляють у обласній прокуратурі, вдень 14 червня 43-річний чоловік зайшов у кімнату хостелу, де мешкала дівчина, та, використовуючи фізичну перевагу, зґвалтував її. Потім, забрав у дівчини мобільний телефон, він пішов.

«Приблизно за годину після згвалтування чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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Фото: https://ua.depositphotos.com та прокуратури Харківської області.

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