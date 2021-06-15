Наковтався води у ванні: суд призначив покарання батьку померлого малюка

У Харкові, де поліція затримала чоловіка за зґвалтування 17-річної сусідки по хостелу, оголосили вирок батькові однорічного малюка, який захлинувся водою у ванні.

Як повідомляє регіональна прокуратура, суд Харкова визнав винним 34-річного чоловіка у тому, що він залишив малолітню дитину у небезпечному стані (ч. 3 ст. 135 КК України), покаравши його трьома роками та шістьма місяцями позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що у серпні 2019 року 34-річний чоловік знаходився вдома з однорічною дитиною. Він набрав у ванну воду і відправив сина купатися, а сам вийшов до сусідньої кімнати.

Малюк не зміг самостійно вибратися з ванни, наковтався води і помер.

На даний момент рішення суду ще не набуло чинності. Тим часом окружна прокуратура готується його оскаржити, вважаючи вирок занадто м'яким.

Нагадаємо, що схожа трагедія сталася і у Кременчуці Полтавської області, де чоловік, який прийшов додому, виявив у ванні тіло однорічної дитини.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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