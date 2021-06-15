Квартира в Москві за 2 млн доларів: затримані організатор й замовники викрадення громадянина Сербії в Києві

В Україні затримали чоловіка, який був організатором викрадення бізнесмена з Сербії. Як повідомили в МВС, жертвою повинен був стати іноземець, який має прибутковий бізнес в Україні.

Правоохоронцям стало відомо про злочин, що готується у грудні 2020 року, коли організатор підшукував виконавців «акції».

Щоб врятувати життя чоловіку, поліціянти в кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно з сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення людини та затримали організатора.



Як з'ясувалося, організатором виявився громадянин України, який тимчасово проживав за кордоном. Саме він і підшукував осіб, які викрадуть потерпілого.

Згодом встановили замовників та мотиви їх дій. Щоб заволодіти майном потерпілого, особи з найближчого оточення вирішили від нього позбутися: викрасти, змусити підписати необхідні документи, а потім убити. Для цього організатору передали всю інформацію про людину.



Злочинний план повинні були реалізувати під час чергового візиту «жертви» до України. Він кілька разів на рік приїжджав для контролю діяльності підпорядкованих підприємств. За ліквідацію чоловіка замовники обіцяли організатору нерухомість у Москві вартістю 2 мільйони доларів США.



7 червня цього року у Києві було інсценовано викрадення людини та надані підтверджувальні докази. Після підписання документів, за планами замовників, його мали вбити.



А 11 червня правоохоронці затримали організатора на території Закарпатської області після передачі виконавцю 10 тисяч доларів як частини винагороди.

На підставі отриманих доказів затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями в Києві правоохоронці провели операцію, у ході якої звільнили викрадену жінку, яку злочинна група змушувала виплачувати вигаданий «борг».

фото https://mvs.gov.ua/

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