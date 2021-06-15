26.84 / 27.05 32.46 / 32.81
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Під Києвом діти провалилися у вигрібну яму непрацюючої бази відпочинку: одна дитина загинула

16:31 15 червня 2021
База відпочинку

У селі Кийлів Бориспільського району Київської області двоє дітей впали в яму вуличного туалету. Одна дитина загинула. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку і попросилися у охоронця в вуличний туалет. Правоохоронці встановили, що хлопчик провалився в сантехнічного отвір, а сестра спробувала його врятували, але теж потрапила в яму.

Охоронець разом з ще одним чоловіком кинувся на допомогу і витягнув дітей з вигрібної ями — вони знаходилися без свідомості. Медики констатували смерть 10-річної дівчинки, хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення.

За даними правоохоронців сім'я ромів прибула з Ужгорода за три дні до трагедії і заселилася в будинку недалеко від бази відпочинку. До її складу входять дві сестри з чоловіками і вісім дітей різного віку.

Нагадаємо, в Києві затримали злочинця, який чекав жертв у туалеті.

Фото: Нацполиция

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Максим Галкін і Алла Пугачова

Повінчалися після шести років шлюбу: в Мережі з'явилося фото Алли Пугачової в образі нареченої

Мурат Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат отримав тортом у обличчя

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника

Гроза

Сильна грозова злива, шквали та град: синоптик розповіла, яким регіонам не пощастить з погодою 16 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.