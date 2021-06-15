Під Києвом діти провалилися у вигрібну яму непрацюючої бази відпочинку: одна дитина загинула

У селі Кийлів Бориспільського району Київської області двоє дітей впали в яму вуличного туалету. Одна дитина загинула. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку і попросилися у охоронця в вуличний туалет. Правоохоронці встановили, що хлопчик провалився в сантехнічного отвір, а сестра спробувала його врятували, але теж потрапила в яму.

Охоронець разом з ще одним чоловіком кинувся на допомогу і витягнув дітей з вигрібної ями — вони знаходилися без свідомості. Медики констатували смерть 10-річної дівчинки, хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення.

За даними правоохоронців сім'я ромів прибула з Ужгорода за три дні до трагедії і заселилася в будинку недалеко від бази відпочинку. До її складу входять дві сестри з чоловіками і вісім дітей різного віку.

Нагадаємо, в Києві затримали злочинця, який чекав жертв у туалеті.

Фото: Нацполиция

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