Смертельна пожежа в харківському будинку для літніх людей: названі винуватці загибелі 15 осіб

Через п'ять місяців остаточно встановлено причини страшної пожежі в будинку для літніх людей «Золотий час» в Харкові. Тоді у вогні загинули 15 пенсіонерів. Як повідомив Офіс генпрокурора, під суд підуть власник і орендар будівлі, дружина орендаря, вона ж директорка пансіонату, та адміністратор закладу. Він виконував розпорядчі функції, але офіційно не був працевлаштований.

Справу проти керівників пансіонату вже передано до суду. Четвірці ставлять в провину порушення пожежної безпеки, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові сталася 21 січня 2021 року. Відразу після трагедії виявилося, що в департаменті соцзахисту не знають ні про який заклад для літніх за вказаною адресою. Геріатричний пансіонат існував напівлегально — під притулок переобладнали звичайний двоповерховий житловий будинок.

«ФАКТИ» з'ясували, що в «Золотий час» привозили майже безнадійно хворих людей похилого віку. Проживання в такому напівлегальному хоспісі коштувало 6−8 тисяч гривень на місяць.

Слідство встановило що до пожежі призвела не лише неправильна експлуатація будівлі (кімнати опалювалися обігрівачами, були неполадки з газовим обладнанням). Деякі фактори, що спричинили трагедію, були упущені ще на етапі будівництва.

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