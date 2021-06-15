Гучна справа: вбивця подружньої пари з Миколаєва отримав довічний термін

У Миколаєві суд засудив до довічного ув'язнення вбивцю подружньої пари. Гучний злочин було скоєно два роки тому: чоловіка і дружину розстріляли на виході з суду, де вони як раз виграли справу проти багаторічного боржника. Про це повідомила прокуратура Миколаївської області.

52-річного жителя Миколаєва визнали винним у подвійному вбивстві. Крім довічного терміну, він також повинен буде відшкодувати родичам жертв понад 200 тисяч гривень.

Слідство з'ясувало, що ще в 2008 році подружня пара з Одеси позичила знайомому миколаївцю 40 тисяч доларів. Після 10 років, не дочекавшись сплати боргу, подружжя пішло до суду. Той встав на бік заявників і постановив повернути борг з відсотками. Голова сім'ї неодноразово скаржився слідчим на погрози з боку боржника, але в поліції чоловікові нічим не допомогли. 30 січня 2019 року на виході з суду сім'ю розстріляли з мисливського карабіна «Сайга». Жінка померла на місці, чоловік — у автомобілі «швидкої допомоги». Загиблим було 60 і 58 років.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter